Казань, 23 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Президиум Госсовета Татарстана внес на рассмотрение законопроект о внесении поправок в конституцию республики, изменяющих наименование высшего должностного лица с президента на «главу — раиса Республики Татарстан».

Иван Шилов ИА REGNUM Татарстан

«Предполагается, что наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «глава — Раис Республики Татарстан», предполагается возможность использования и сокращённого варианта «Раис Республики Татарстан», — сообщил председатель комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря члены комитета госсовета Татарстана по госстроительству отозвали законопроект по внесению поправок в конституцию региона, изменяющих наименование высшего должностного лица республики с президента на главу.

Депутаты обратили внимание, что в законопроекте не отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах страны, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица региона.

Так, закон устанавливает общее для всех регионов России наименование высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». Конституцией или уставом региона может вводиться дополнительное наименование этой должности, любое, кроме слова «президент». Причем сам Минниханов этот закон поддержал, подчеркнув его необходимость.

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