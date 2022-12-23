В Госдуме планируют цифровизацию АПК
Первый зампред комитета Госдумы рассказала о планах по цифровизации АПК
Москва, 23 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На активизации цифровизации и снижении административных барьеров в сфере сельского хозяйства настаивает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
«В настоящее время АПК входит в число отраслей, подлежащих цифровой трансформации, однако по уровню внедрения IT-решений он пока отстаёт от других направлений экономики. Среди причин — медленное обновление законодательства (например, в части использования беспилотников), слабый уровень телекоммуникаций, в том числе устойчивого интернета на сельских территориях, отсутствие полигонов и опытно-производственных хозяйств для апробации новых технологий, отсутствие мер господдержки для перехода на цифровые технологии, дефицит квалифицированных кадров», — заявила Школкина.
Кроме того, по ее словам, в настоящее время в России нет единого цифрового ресурса, содержащего информацию о землях, в том числе сельскохозяйственных, недвижимости, лесных, водных и других объектах.
«И нам действительно жизненно необходимо создать Единую электронную картографическую основу в стране и сделать это как можно скорее», — считает парламентарий.
Сегодня цифровые технологии напрямую влияют на качество работ, сроки принятия решений, снижение издержек, а в конечном счёте на прибыль компании, продолжила депутат.
«И для многих сельхозпроизводителей было бы крайне удобно получать меры государственной поддержки по принципу «одного окна», а не ходить по министерствам и кредитным организациям, каждый раз подтверждая свой статус и финансовую состоятельность», — подчеркнула Школкина.
Одновременно первый зампред профильного комитета Госдумы настаивает на ревизии барьеров и услуг в каждой отрасли и, если это никак не влияет на безопасность страны, качество и здоровье граждан, на том, чтобы отменить их.
Школкина обратила внимание на то, что перед АПК поставлены амбициозные задачи: в соответствии со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, а также сохранения экспортного потенциалы страны.
«Для этого необходимо минимум не снижать темпы инвестирования в АПК, особенно в такие чувствительные подотрасли, как молочное животноводство, генетика и семеноводство, вовлекать в оборот сельскохозяйственные земли, повышать их плодородие, снижать количество административных барьеров и платных услуг», — заявила депутат, отметив, что именно административные барьеры, по мнению бизнес-сообщества, сейчас являются главным тормозом развития любой отрасли и любого предприятия.
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