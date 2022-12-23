Москва, 23 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На активизации цифровизации и снижении административных барьеров в сфере сельского хозяйства настаивает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

«В настоящее время АПК входит в число отраслей, подлежащих цифровой трансформации, однако по уровню внедрения IT-решений он пока отстаёт от других направлений экономики. Среди причин — медленное обновление законодательства (например, в части использования беспилотников), слабый уровень телекоммуникаций, в том числе устойчивого интернета на сельских территориях, отсутствие полигонов и опытно-производственных хозяйств для апробации новых технологий, отсутствие мер господдержки для перехода на цифровые технологии, дефицит квалифицированных кадров», — заявила Школкина.

Кроме того, по ее словам, в настоящее время в России нет единого цифрового ресурса, содержащего информацию о землях, в том числе сельскохозяйственных, недвижимости, лесных, водных и других объектах.

«И нам действительно жизненно необходимо создать Единую электронную картографическую основу в стране и сделать это как можно скорее», — считает парламентарий.

Сегодня цифровые технологии напрямую влияют на качество работ, сроки принятия решений, снижение издержек, а в конечном счёте на прибыль компании, продолжила депутат.

«И для многих сельхозпроизводителей было бы крайне удобно получать меры государственной поддержки по принципу «одного окна», а не ходить по министерствам и кредитным организациям, каждый раз подтверждая свой статус и финансовую состоятельность», — подчеркнула Школкина.

Одновременно первый зампред профильного комитета Госдумы настаивает на ревизии барьеров и услуг в каждой отрасли и, если это никак не влияет на безопасность страны, качество и здоровье граждан, на том, чтобы отменить их.

Школкина обратила внимание на то, что перед АПК поставлены амбициозные задачи: в соответствии со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, а также сохранения экспортного потенциалы страны.

«Для этого необходимо минимум не снижать темпы инвестирования в АПК, особенно в такие чувствительные подотрасли, как молочное животноводство, генетика и семеноводство, вовлекать в оборот сельскохозяйственные земли, повышать их плодородие, снижать количество административных барьеров и платных услуг», — заявила депутат, отметив, что именно административные барьеры, по мнению бизнес-сообщества, сейчас являются главным тормозом развития любой отрасли и любого предприятия.

Читайте также: Глава Минсельхоза обещает увеличить финансирование госпрограммы АПК