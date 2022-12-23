Бахмут, ДНР, 23 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Ожесточённые бои идут в настоящее время около города Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в репортаже для Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Он отметил, что это самая напряжённая точка на линии фронта. Противник стянул туда десяток подразделений, в том числе формирования грузинских, польских и американских наёмников.

По его словам, потери киевского режима в «бахмутской мясорубке» составляют несколько сотен убитых и раненых в день. Бои идут и в самом городе, и ближайших посёлках Подгорное и Клещеевка.