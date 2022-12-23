Москва, 23 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» разработал новые охотничьи ружья. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба концерна.

Defense.gov Охотничье ружье

Работа над этими моделями велась в течение второй половины текущего года, сейчас концерн осваивает серийное производство изделий. Новые ружья могут поступить в продажу с мая 2023 года, говорится в информации.

Среди новых образцов — карабин «Сайга-ППК» (Иж-223), он предназначается для рынка России. Ружьё имеет новый приклад, обновленную рукоятку управления огнем, двухсторонний переводчик, усовершенствованный диоптрический прицел и цевье с интегрированной мушкой.

Отмечается, что ППК-К (Иж-223 в исполнении 01) является спортивным укороченным вариантом «Сайги-ППК».

TR9S (Иж-2102) является охотничьим гладкоствольным ружьём калибра 345ТК, имеет 367-миллиметровый ствол, а TG2S (Иж-224) — гладкоствольное охотничье ружье калибра 366ТКМ, в нем длина ствола уменьшена до 341 мм.

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