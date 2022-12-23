Москва, 23 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Группа российских и украинских граждан, действовавших в интересах ВСУ и СБУ, разоблачена на территории России. Задержания прошли в трёх регионах: Ростовской области, Пермском крае и Еврейской АО, сообщает 23 декабря пресс-центр ФСБ РФ.

Ssu.gov.ua СБУ

Дмитрий С., Михаил С. и Алексей Г. занимались подготовкой терактов и диверсий на территории Пермского края. Они намеревались атаковать социально значимые и инфраструктурные объекты в городе Пермь, а также действовали «в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе».

Организатору группы Дмитрию С., участнику запрещённой экстремистской организации праворадикального толка, грозила уголовная ответственность за экстремизм, поэтому он выехал на Украину, где его завербовала СБУ. Позднее он привлёк сообщников из националистических ячеек.

Жителя Биробиджана, 35-летнего Валерия К. задержали за шпионаж в интересах СБУ. Он собрал и передал представителю украинской спецслужбы информацию о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО.

Мужчина намеревался получить гражданство Украины и вступить в ряды ВСУ. Задержали его при попытке покинуть регион.

Жителя Волгоградской области Евгения Н. задержали под Ростовом-на-Дону, он подготовился к пересечению границы с Украиной и вступлению в ряды ВСУ.

Кроме того, в Ростовской области задержан гражданин РФ и Украины Владислав П., передавший украинской стороне данные о дислокации российских военных и техники. ВСУ, получив от него сведения, нанесли удар из РСЗО «Хаймарс».

Против названных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже. Все, кроме объявленного в розыск Дмитрия С., заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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