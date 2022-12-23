Москва, 23 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о включении в состав Общественной палаты представителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Таким образом, число представителей регионов в Общественной палате вырастет с 85 до 89.

В 2023 году будет обновляться состав Общественной палаты России, с принятием закона у представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей появится возможность стать её частью и осуществлять общественный контроль за работой органов власти, участвовать в экспертизе федеральных законопроектов, защищать права и свободы граждан при формировании и реализации государственной политики.

В целом закон даст общественникам новых территорий дополнительные возможности для защиты прав и свобод граждан, а также обеспечит равенство всех субъектов РФ при представительстве в Общественной палате.

В ДНР и ЛНР уже созданы региональные палаты, в Херсонской и Запорожской областях их создание планируется в 2023 году.