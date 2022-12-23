Токио, 23 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщает 23 декабря Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Отмечается, что морские суда призвали не приближаться к объекту в случае его падения в воду. В настоящее время южнокорейские военные анализируют дальность, высоту и скорость полета баллистической ракеты.

Напомним, ранее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

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