Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Специалистам Петербургского метрополитена удалось в сжатые сроки устранить неисправность светофорного оборудования, вызвавшую сбой, а затем временную остановку движения поездов на второй (синей) линии подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро в Петербурге

«Движение поездов по Линии 2 осуществляется в полном объеме, — сообщили в пресс-службе метрополитена. Там добавили, что на линии «возможно увеличение интервалов движения и времени хода».

Напомним, сбой произошел в утренний час пик на центральном участке синей линии, связывающей север и юг Петербурга.

Движение на участке от станции «Невский проспект» до станции «Московская» временно приостанавливалось для выполнения работ по устранению неисправности.