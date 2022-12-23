ФСБ задержала членов агентурной группы СБУ в трёх регионах России
ФСБ: шпионы Украины задержаны в трёх регионах России
Москва, 23 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Члены агентурной группы СБУ — российские граждане — задержаны в трёх регионах России: Пермском крае, ЕАО и Ростовской области. Об этом сообщает 23 декабря пресс-центр ФСБ.
Члены группы оказывали содействие СБУ и украинским боевикам. Возбуждены дела о госизмене и шпионаже.
Так, три человека в Пермском крае занимались подготовкой терактов и диверсий на территории РФ. Целями предполагаемых атак были социально значимые объекты и инфраструктура.
Житель ЕАО занимался шпионажем в интересах СБУ. Жителя Волгоградской области задержали на территории Ростовской области, он собирался воевать против российских военных на Украине.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ.
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