Москва, 23 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Члены агентурной группы СБУ — российские граждане — задержаны в трёх регионах России: Пермском крае, ЕАО и Ростовской области. Об этом сообщает 23 декабря пресс-центр ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Члены группы оказывали содействие СБУ и украинским боевикам. Возбуждены дела о госизмене и шпионаже.

Так, три человека в Пермском крае занимались подготовкой терактов и диверсий на территории РФ. Целями предполагаемых атак были социально значимые объекты и инфраструктура.

Житель ЕАО занимался шпионажем в интересах СБУ. Жителя Волгоградской области задержали на территории Ростовской области, он собирался воевать против российских военных на Украине.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ.

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