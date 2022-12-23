На участке второй линии метро Петербурга движение остановлено полностью
Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Сотрудникам Петербургского метрополитена пришлось полностью остановить движение на участке второй (синей) линии метро для устранения неисправности светофорного оборудования, вызвавшей сбой в движении поездов.
Как сообщили в пресс-службе подземки, движение на участке от станции «Невский проспект» до станции «Московская» временно остановлено для выполнения работ по устранению неисправности.
Движение сохраняется на северном и южном участках второй линии:
— От станции «Парнас» до станции «Невский проспект»;
— От станции «Московская» до станции «Купчино» (с увеличенным интервалом).
В метрополитене принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Напомним, работы по устранению проблемы, вызвавшей сбой, проводятся в тоннеле аварийными формированиями метрополитена.