Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Сотрудникам Петербургского метрополитена пришлось полностью остановить движение на участке второй (синей) линии метро для устранения неисправности светофорного оборудования, вызвавшей сбой в движении поездов.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Как сообщили в пресс-службе подземки, движение на участке от станции «Невский проспект» до станции «Московская» временно остановлено для выполнения работ по устранению неисправности.

Движение сохраняется на северном и южном участках второй линии:

— От станции «Парнас» до станции «Невский проспект»;

— От станции «Московская» до станции «Купчино» (с увеличенным интервалом).

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В метрополитене принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, работы по устранению проблемы, вызвавшей сбой, проводятся в тоннеле аварийными формированиями метрополитена.