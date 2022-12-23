Москва, 23 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Банк России смягчил позицию по имущественному цензу для получения статуса квалифицированного инвестора, который планируется ввести в первом квартале 2023 года. Об этом 23 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Согласно опубликованным данным, ЦБ предлагал поднять планку с 6 млн до 30 млн рублей, однако в настоящее время обсуждается планка в 20 млн рублей. По данным одного из источников издания, речь идет о 15–20 млн рублей.

СМИ, ссылаясь на данные регулятора, отмечает, что по состоянию на 30 сентября на брокерском обслуживании в небанковских финансовых организациях (НФО) состоят почти 207 тыс. квалифицированных инвесторов, а в банках — более 311 тыс. Что касается их активов, то на счетах квалифицированных инвесторов в НФО находится около 1,44 трлн рублей, а в банках — 3,96 трлн рублей.

В ЦБ отметили изданию, что имущественный ценз — один из критериев, который «далеко не самый эффективный», добавив, что понятие квалификация является образовательным уровнем или опытом, а не «определенным количеством своих или заемных денег».

«По этой причине регулятор планирует включить в критерии любое экономическое образование, полученное в государственном вузе. Также обсуждается возможность учитывать юридическое образование и идею «альтернативного критерия» в виде специального квалификационного экзамена», — отмечается в материале.