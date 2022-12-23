Донецк, 23 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России за сутки уничтожили более 40 боевиков ВСУ, сообщили 23 декабря в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, были уничтожены один танк Т-80У, две самоходные гаубицы М-777 и восемь единиц бронированной и автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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