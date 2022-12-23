Пекин, 23 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вашингтон продолжает придерживаться принципа «одного Китая» и не поддерживает независимость Тайваня. Об этом 23 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщает пресс-служба МИД Китая.

US Department of State Archive Тони Блинкен

Руководство США открыто к обсуждению руководящих принципов двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином, приводит пресс-служба слова Блинкена.

Американский госсекретарь также отметил, что США готовы ответственно управлять американо-китайскими отношениями и сотрудничать в областях, где это служит интересам обеих стран.

«Американская сторона продолжает придерживаться принципа «одного Китая» и не поддерживает независимость Тайваня», — цитирует слова госсекретаря пресс-служба МИД Китая.

Отмечается, что Ван И призвал Вашингтон обратить внимание на законные интересы и опасения Пекина, а также подкрепить слова о сотрудничестве конкретными действиями.

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