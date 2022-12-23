Москва, 23 декабря, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании одобрил пакет законов, уточняющих ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Повышенные санкции будут применяться, если иноагенты не исполняют обязанности по сообщению о наличии своего статуса; производят материалы и распространяют их без маркировки; нарушают порядок и сроки размещения в интернете отчета о своей деятельности; не заводят российское юридическое лицо.

Теперь штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы будет применяться после двукратного в течение года административного правонарушения. То есть предусматривается преюдиция. Вместе с тем изменено название самой статьи 330.1 в УК РФ, из него исчезает слово «злостное» в отношении такого уклонения.

Кроме того, вводится уголовное наказание за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением — в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Ужесточается наказание за создание некоммерческой организации (НКО), включая некоммерческую организацию, действующую в качестве иностранного агента либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации (НПО), деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением. Устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 6 лет.

Ужесточаются санкции за участие в деятельности некоммерческой организации, а равно пропаганда указанных деяний. Предполагается штраф в размере до 200 тыс. рублей в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В России 1 декабря 2022 года вступил в силу объемный закон об иностранных агентах. Законом для информирования граждан о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение единого реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами. Статус иностранного агента гражданин приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов, и прекращает со дня исключения таких сведений из реестра. Введены ограничения на работу иноагентов.