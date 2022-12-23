Москва, 23 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Несмотря на санкции, объём добычи угля в России сохраняется на уровне 2021 года. Об этом 23 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Если говорить по угольной отрасли, мы сохранили уровень примерно прошлого года, несмотря на то что были введены санкции», — сказал Новак.

Напомним, с 10 августа вступило в силу эмбарго Евросоюза и Великобритании на импорт угля из России. ЕС оценивал ежегодный объем поставок в €8 млрд (на импорт из России приходится около половины этой суммы).

В 2021 году Россия экспортировала 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) угля при общей добыче 438,4 млн тонн. Экспорт угля в Европу составил 50,4 млн тонн (+10,3%).