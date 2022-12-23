Москва, 23 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил пакет законов, направленный на противодействие диверсионной деятельности в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Организация и пособничество диверсии будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.

Уголовно наказуемым деянием становится обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий. Вводится наказание за пропаганду диверсий.

Санкции вводятся и за финансирование диверсий — «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения диверсии».

Еще один одобренный закон предусматривает возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с уже установленной блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов.

Кроме того, Совфед одобрил закон, которым предлагается отнести к запрещенной информацию, содержащую инструкции по самодельному изготовлению боеприпасов. Исключение предусматривается для сведений, содержащих инструкции по самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. В частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих такую информацию.