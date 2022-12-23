Пхеньян, 23 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает 23 декабря Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

В настоящее время военные анализируют дальность, высоту и скорость полета баллистической ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, политический деятель Ким Ё Чжон заявила, что КНДР способна запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на большое расстояние.

Читайте также: Сестра Ким Чен Ына: Пхеньян готовит ракетный пуск, который удивит Запад