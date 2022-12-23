Москва, 23 декабря, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о приостановке судопроизводства и исполнительного производства в отношении мобилизованных-физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), передает ИА REGNUM 23 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Закон в целом обеспечивает единый подход к процессуальным правам не только сотрудников Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, иных уполномоченных федеральных государственных органов, а также мобилизованных и добровольцев.

Судопроизводство и исполнительное производство приостанавливается в случаях: участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ; участия в проведении контртеррористической операции; выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта; призыва на военную службу по мобилизации; заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Банк должен будет приостановить исполнение требований о взыскании денежных средств, содержащихся в поступивших или поступающих непосредственно от взыскателя исполнительных документах в отношении такого должника.

Закон не распространяется на алиментные обязательства и на обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Вводится запрет такой административной меры, как арест счетов участников специальной военной операции, мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Меры поддержки распространяются на индивидуальных предпринимателей (ИП), а также действуют в отношении юрлиц в случае, если гражданин, призванный на военную службу по мобилизации, является учредителем организации, а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации (ООО).

Кроме того, поправками предоставлена возможность бесплатно отправлять письма с фронта, а в случае с мобилизованными добровольцами — еще и личные вещи.