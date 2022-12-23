Шесть человек пострадали в Волгограде в ДТП с автобусом
Волгоград, 23 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с опорой путепровода в Волгограде. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
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ДТП
По предварительной информации, утром 23 декабря автобус ПАЗ (перевозка рабочих промышленного предприятия), за рулем которого находился 60-летний водитель, на улице 40 лет ВЛКСМ столкнулся с опорой путепровода.
«В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.