ФосАгро и РХТУ наградили талантливых молодых ученых-химиков
Москва, 23 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. ФосАгро и РХТУ им. Д. И. Менделеева наградили победителей Международной экологической олимпиады «Фундаментальные науки в интересах устойчивого развития», которая была организована при содействии ЮНЕСКО. Олимпиада прошла в рамках объявленного ООН Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Генеральным партнёром олимпиады, в которой приняли участие 200 молодых учёных из 6 стран СНГ, стала компания «ФосАгро». На первом этапе участники писали научное эссе, лучшие прошли во второй этап, где разделились на 20 команд, которым был предложен для решения один из 4 кейсов, разработанных специалистами «ФосАгро». Один из кейсов был связан с разработкой удобрений, способствующих выработке в корнях суберина, компонента, с помощью которого формируется ткань растений. Другой предполагал разработку подхода к масштабированию эколандшафтных проектов, нацеленных на формирование замкнутых систем производства сельхозпродукции.
Победители получили призовые сертификаты и тревел-гранты в Москву, включающие в себя научно-образовательную и культурную программу.
Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков поздравил победителей и пожелал ребятам новых достижений в учёбе и исследовательской работе. Он отметил, что для крупного бизнеса поддержка науки — это долгосрочные инвестиции в будущее планеты и залог достижения Целей устойчивого развития ООН.
А председатель руководящего комитета Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития Мишель Шпиро отметил высокий уровень знаний, продемонстрированный участниками олимпиады, и призвал к глобальному сотрудничеству перед лицом новых вызовов.