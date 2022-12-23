Москва, 23 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. ФосАгро и РХТУ им. Д. И. Менделеева наградили победителей Международной экологической олимпиады «Фундаментальные науки в интересах устойчивого развития», которая была организована при содействии ЮНЕСКО. Олимпиада прошла в рамках объявленного ООН Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Генеральным партнёром олимпиады, в которой приняли участие 200 молодых учёных из 6 стран СНГ, стала компания «ФосАгро». На первом этапе участники писали научное эссе, лучшие прошли во второй этап, где разделились на 20 команд, которым был предложен для решения один из 4 кейсов, разработанных специалистами «ФосАгро». Один из кейсов был связан с разработкой удобрений, способствующих выработке в корнях суберина, компонента, с помощью которого формируется ткань растений. Другой предполагал разработку подхода к масштабированию эколандшафтных проектов, нацеленных на формирование замкнутых систем производства сельхозпродукции.

Николай Чернышев. Будущие химики. 1937

Победители получили призовые сертификаты и тревел-гранты в Москву, включающие в себя научно-образовательную и культурную программу.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков поздравил победителей и пожелал ребятам новых достижений в учёбе и исследовательской работе. Он отметил, что для крупного бизнеса поддержка науки — это долгосрочные инвестиции в будущее планеты и залог достижения Целей устойчивого развития ООН.

«Мы рады вручить награды молодым ученым-химикам, ребятам, которые предложили перспективные ответы на самые актуальные для мировой экономики вызовы. Среди них — обеспечение устойчивого землепользования, снижение углеродного следа продукции, применение «зелёных» минеральных удобрений», — подчеркнул Сиродж Лоиков.

«Крупная российская промышленность начала активно заниматься фундаментальными исследованиями. Многие из ребят, которые здесь сидят, завтра придут в эти компании работать и фундаментальные наработки будут превращать в реальные практические технологии. Спасибо генеральному партнеру олимпиады — компании «ФосАгро» — за поддержку наших инициатив», — сказал и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Илья Воротынцев.

А председатель руководящего комитета Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития Мишель Шпиро отметил высокий уровень знаний, продемонстрированный участниками олимпиады, и призвал к глобальному сотрудничеству перед лицом новых вызовов.