Вашингтон, 23 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Вашингтон не получил благодарности за многомиллиардный «рождественский подарок», сделанный Украине. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Автор статьи Брэдли Девлин обратил внимание, что побывавший в Вашингтоне с визитом президент Украины Владимир Зеленский «вместо того, чтобы нормально поблагодарить, выдвинул новые требования, в то время как наши политики стояли и аплодировали ему с остекленевшими лицами».

По словам журналиста, Зеленский действительно является актёром и комиком и знает, как произносить реплики. Он отметил, что поездка украинского президента в США в военной форме и армейских ботинках стала идеальным воплощением «самодовольной мелодрамы».