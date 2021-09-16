Москва, 23 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Евросоюз ввёл потолок цен на газ из-за своей зоологической ненависти к России. Об этом 23 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM Газ

По его словам, решение о потолке цен на газ «продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всём виноваты русские».

Он отметил, что в решении ЕС есть большое количеством оговорок, которые позволяют блокировать его применение, и поэтому оно не сработает.

Также, по его словам, потолок введён от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Поэтому лимит установлен на уровне, который раньше показался бы всем участникам газового рынка удивительным — €180 за кВт⋅ч (около $2 тыс. за тысячу кубометров).