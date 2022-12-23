Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Сбой в движении поездов метро произошел в утренний час пик 23 декабря на второй (синей) линии Петербургского метрополитена. Как сообщили в пресс-службе подземки, причиной стала неисправность в работе светофорного оборудования. Из-за этого задерживается движение по всей второй линии, связывающей север с югом города.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро в Петербурге

«На участке от станции «Парнас» до станции «Купчино» поезда следуют с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении пресс-службы. Это произошло «из-за неисправности светофоров», пояснили в метрополитене.

Там добавили, что работы по устранению неисправности ведутся в тоннеле аварийными подразделениями метрополитена.

«На синей ветке коллапс! На «Технологическом институте» сломались светофоры, уже 15 минут пытаемся доехать с «Горьковской» до «Невского». Видимо, будут задержки по всей ветке. Рассчитывайте время», — пишут очевидцы в соцсетях.