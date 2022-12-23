Москва, 23 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. «Кобзон Центр» с музыкальным институтом могут построить в Басманном районе Москвы. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Москомстройинвеста в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, новый многофункциональный культурный центр может появиться на ул. Бауманской. Уточняется, что в «Кобзон Центре» планируют оборудовать зону общественного питания, офисные помещения, а также паркинг. Площадь комплекса составит около 60 тысяч кв. метров.

«В настоящее время на участке размещены производственные здания площадью около 7200 квадратных метров», — приводит пресс-служба слова председатель Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.