Москва, 23 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Совет Федерации на одном из первых заседаний 2023 года обсудит ситуацию с региональными брендами, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Некоторые регионы до сих пор не зарегистрировали свои бренды», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она поручила подготовить «предметный список» и назвать регионы, которые до сих пор не зарегистрировали свои бренды.

В ходе заседания сенатор Лилия Гумерова сообщила, что уже «выявлено и зарегистрировано 118 обозначений региональных брендов».

«Лидерами по количеству регистраций стали Краснодарский край — 13 регистраций и Республика Адыгея — шесть», — привела она данные.

Ранее Госдума приняла закон о защите региональных брендов.