Москва, 23 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании поддержал предложенные президентом Российской Федерации кандидатуры на должности прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Письмо о результатах проведения консультаций будет направлена президенту России, информация размещена на соответствующем сайте», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Президент России Владимир Путин предложил назначить Глеба Михайлова на должность прокурора Луганской Народной Республики (ЛНР), Андрея Спивака — прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР), Кирилла Осипчука — прокурора Запорожской области и Андрея Петрова — на должность прокурора Херсонской области.

Накануне профильные комитеты Совфеда по госстроительству, безопасности и федеративному устройству поддержали кандидатуры.

Согласно Конституции, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

Подписание документов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялось 30 сентября 2022 года в Москве.