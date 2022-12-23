Москва, 23 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений Западного военного округа в зоне специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На кадрах видно, как работают передвижные цеха, где пекут хлеб, в каких условиях проживают военнослужащие, а также чем их кормят.

«Вот в таких условиях проживает личный состав. Спальные места, постельная группа, спальные мешки, работа с документами. В палатке тепло, светло, печка топится. Также есть дополнительное помещение для хранения личных вещей и дополнительного обмундирования», — сообщил старшина автомобильной роты, также рассказав о таких условиях для комфортного проживания, как душ.

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В министерстве отметили, что главная задача подразделений материально-технического обеспечения — бесперебойность поставок.

«Когда у военнослужащих есть всё необходимое, ничто не отвлекает от выполнения основных задач. А это сейчас самое главное», — подчеркнули в ведомстве.