Минобороны РФ показало, как пекут хлеб в зоне спецоперации
Москва, 23 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений Западного военного округа в зоне специальной военной операции на территории Украины.
На кадрах видно, как работают передвижные цеха, где пекут хлеб, в каких условиях проживают военнослужащие, а также чем их кормят.
«Вот в таких условиях проживает личный состав. Спальные места, постельная группа, спальные мешки, работа с документами. В палатке тепло, светло, печка топится. Также есть дополнительное помещение для хранения личных вещей и дополнительного обмундирования», — сообщил старшина автомобильной роты, также рассказав о таких условиях для комфортного проживания, как душ.
В министерстве отметили, что главная задача подразделений материально-технического обеспечения — бесперебойность поставок.
«Когда у военнослужащих есть всё необходимое, ничто не отвлекает от выполнения основных задач. А это сейчас самое главное», — подчеркнули в ведомстве.