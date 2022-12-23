Москва, 23 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей не является нарушением закона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

Александр Погожев ИА REGNUM Семьи мобилизованных

В ходе заседания палаты парламента он напомнил, что сейчас многие муниципалитеты принимают дополнительные меры поддержки членов семей участников специальной военной операции.

«Среди них отмена платы за посещение детских садиков, учреждений культуры, бесплатный проезд на транспорте, бесплатное питание в школах и многие другие. От регионов и муниципалитетов к нам стали поступать вопросы, не является ли этом нарушением Бюджетного кодекса, согласно которому если в их бюджетах доля трансфертов более 20%, то они не вправе принимать на себя дополнительные расходные обязательства и устанавливать дополнительные меры социальной поддержки, если это не относится к их прямым полномочиям. В связи с этим обращаю внимание, уважаемые коллеги, что 21 ноября принят федеральный закон, позволяющий по решению регионального правительства или местной администрации финансировать такие расходы, не применяя указанное бюджетное правило, норму», — сказал Журавлёв.

Он попросил сенаторов обратить внимание в своих регионах на то, что принятие и финансирование муниципалитетами мер, связанных с поддержкой участников СВО и членов их семей, не является нарушением Бюджетного кодекса.