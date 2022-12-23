Вологда, 23 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Из-за аварии на очистных сооружениях южная часть Вологды, в которой проживает более 300 тыс. человек, осталась без воды. Об этом 23 декабря сообщил мэр города Сергей Воропанов в Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Без водоснабжения остаётся южная часть города, центральная и заречная — на пониженном давлении», — написал Воропанов.

Он отметил, что из-за аварийной ситуации с 4:00 снижено давление воды в городской сети. Полностью остановлена зональная насосная станция.

По его словам, на месте работает комиссия, которая разбирается в причинах аварии и планирует работу по устранению проблемы.

Также Воропанов сообщил, что в школах и детских садах, которых коснулось отключение, уроки и занятия будут сокращены. Детей по возможности просят оставить дома. Кроме того, будет осуществляться подвоз воды.