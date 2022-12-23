Ижевск, 23 декабря, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, сообщили 23 декабря в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Отмечается, что Шойгу проверит выполнения гособоронзаказа.

Также глава Минобороны проинспектирует производственные мощности предприятия концерна «Калашников».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу подразделений в зоне военной спецоперации.

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