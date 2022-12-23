Вашингтон, 23 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не смог получить самого желаемого по итогам визита в США, а именно танков, истребителей и дальнобойных ракет. Об этом пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Триумфальный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещаниями США оказать Украине очередную миллиардную поддержку, но не тем, чего он хотел больше всего: американскими боевыми танками, истребителями и высокоточными ракетами большой дальности», — отмечают авторы статьи.

При этом они полагают, что у Зеленского есть шанс получить желаемое, так как «границы поддержки» США передвинулись в пользу Киева. «Дерзкий» визит в Вашингтон дал украинскому лидеру ещё почти $2 млрд на вооружение и предполагаемое выделение $50 млрд в 2023 году.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, «Зеленский не получил всего из своего списка пожеланий», но Киеву обязательно будут предоставлены «дополнительные средства».

Поездку Зеленского авторы статьи назвали «яркой демонстрацией его стратегии по обхаживанию и оказанию давления на союзников» и напомнили, что ранее его советник Михаил Подоляк опубликовал в Twitter «рождественский список пожеланий». Пока в нём одобрен единственный пункт — президент США Джо Байден пообещал Украине батарею ЗРК Patriot.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что российские военные «пощёлкают» комплексы Patriot.

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