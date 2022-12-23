Владивосток, 23 декабря, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Ольгинском и Кавалеровском районах Приморского края выпало 3–6 месячных норм осадков. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба приморской гидрометслужбы в своем телеграм-канале.

uknowgayle Снегопад

По информации специалистов, в минувшие сутки в Приморье прошел сильный снег, общее количество составило 10–37 мм. При этом на трех метеостанциях региона был зафиксирован очень сильный снег с количеством 20–59 мм. Уточняется, что больше всего снега выпало в Ольгинском и Кавалеровском районах.

«Суммарное количество осадков с начала снегопада уже составило 63–120 мм, что составляет 3–6 месячных норм. Высота снежного покрова достигла более одного метра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих районах был перекрыт исторический максимум осадков, выпадавших в декабре за сутки. Так, во Владивостоке высота снежного покрова в разных районах составляет от 20 до 50 см.

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