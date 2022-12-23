Вашингтон, 23 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Американские врачи призвали снять с продажи лекарство от гриппа и простуды «ТераФлю» и другие препараты из-за неэффективности. Об этом 23 декабря пишет The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало прекратить продажу «ТераФлю», а также антигистаминных препаратов Benadryl, жаропонижающих Tylenol и отхаркивающих Mucinex.

Отмечается, что в Benadryl, Mucinex и Tylenol присутствует вещество фенилэфрин, используемое для устранения заложенности носа. При этом препараты отпускаются без рецепта врача, но их приём не облегчает состояния пациентов.

В 2015 году учёные из Университета Флориды призывали удалить фенилэфрин из перечня одобренных безрецептурных лекарств.