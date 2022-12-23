Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню дальней авиации
Москва, 23 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 23 декабря опубликовало видеоролик, посвящённый празднованию Дня дальней авиации.
В ведомстве напомнили, что дальняя авиация берёт своё начало от эскадрильи «Илья Муромец», созданной в 1914 году, добавив, что за первые годы Первой мировой войны экипажи эскадрильи выполнили около 400 боевых полетов, а за время Великой Отечественной войны бомбардировщики сбросили свыше 2 млн бомб разного калибра.
«Мастерство, отвага, достоинство, честь. Таков девиз летчиков дальней авиации, продолжающих славные традиции первых русских авиаторов», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В настоящее время на вооружении дальней авиации находятся модернизированные бомбардировщики Ту-22МЗ, ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78 и самолёты других типов.