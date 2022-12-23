Москва, 23 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы 23 декабря отменено или задержано более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

Так, во «Внуково» пять рейсов задержано, шесть отменено, в «Домодедово» 17 рейсов задержано и девять отменено, в аэропорту «Шереметьево» — 14 рейсов задержано, четыре отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, в аэропортах Москвы было задержано или отменено более 60 рейсов.

Ранее жителей Москвы из-за ухудшения погодных условий попросили быть внимательными на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.