Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 23 декабря поручил петербургским сотрудникам СКР провести проверку по информации о планируемом сносе здания железнодорожной станции Горская в посёлке Лисий Нос в Петербурге.

t. me/press_center_grad Станция Горская (архивная фотография)

Деревянное здание 1894 года постройки давно не используется по прямому назначению, но может представлять историческую и культурную ценность. Петербургские активисты пытаются остановить процесс демонтажа и сохранить объект.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой провести по данному факту процессуальную проверку и представить доклад. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Как сообщили в Градозащитном пресс-центре, накануне на станцию прибыли тяжелая техника и рабочие для сноса здания, но возмущенным жителям удалось предотвратить демонтажные работы. Как утверждают градозащитники, у организаторов сноса не оказалось необходимых разрешительных бумаг из Госстройнадзора. Сегодня активисты продолжают дежурить на Горской, чтобы помешать сносу.

Утром 23 декабря активисты составили и подали в Комитет по охране памятников (КГИОП) заявку на выявление вокзала Горской в качестве объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Это должно хотя бы «заморозить» попытки сноса, пока заявка не будет рассмотрена.

«Вокзал платформы Горская является наряду с Сестрорецким вокзалом одним из всего двух сохранившихся исторических вокзалов Приморской железной дороги. Является одной из главных исторических достопримечательностей Горской», — говорится в заявлении.