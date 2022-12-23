Владивосток, 23 декабря, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием порядка десяти автомобилей произошло в Приморском крае. Об этом 23 декабря сообщает телеграм-канал Svodka25.

Пресс-служба УМВД ДТП

По информации канала, по пути во Владивосток перед Низководным мостом столкнулись около десяти автотранспортных средств. По информации некоторых СМИ, пострадавших нет.

Отметим, в Приморском крае сильный снегопад начался ещё в среду, 21 декабря. Расчищать сугробы коммунальной технике помогают жители города.