Москва, 23 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в телеграм-канале о подвиге младшего сержанта Петра Илюшина в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Младший сержант, продвигаясь с группой вблизи одного из населенных пунктов, занятых националистами, обнаружил замаскированный объект боевиков, рассказали в министерстве. Оценив обстановку, Пётр приказал скрытно занять выгодные позиции по периметру и атаковать противника. По сигналу Илюшина группа открыла шквальный огонь. Противник был вынужден отступить, понеся большие потери.

В ходе осмотра объекта были обнаружены носители с ценной информацией, которая впоследствии была передана вышестоящему командованию.

В ведомстве отметили, что за проявленные мужество и героизм младший сержант награжден медалью Суворова.