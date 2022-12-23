Москва, 23 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В рамках заключенных соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики специалисты Комплекса городского хозяйства восстановили 225 многоквартирных домов в Донецке и 80 — в Луганске и городе Счастье. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил заммэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

«Все здания в настоящее время полностью подготовлены к отопительному сезону», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Работы провели более 4,5 тыс. специалистов компаний и организаций Комплекса городского хозяйства Москвы. Также было задействовано свыше 600 единиц различной техники. По словам Бирюкова, в каждом многоквартирном доме обновили кровли, фасады и входные группы, заменили окна. При необходимости выполнили ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации.

«Некоторые объекты потребовали проведения капитального ремонта», — уточнил заммэра.

Он добавил, что при подготовке зданий к зимнему периоду в Донецке из-за отсутствия необходимого количества воды в некоторых случаях гидравлические испытания пришлось проводить с помощью пожарных машин.