Посол Кении: в Африке знают о России и Путине, и с этим нет никаких проблем
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» жителях Африки
Москва, 23 декабря, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем, заявил посол этой страны в Москве Бенсон Огуту.
Таким образом он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что поддерживающие Россию жители Африки якобы «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент РФ Владимир Путин».
По словам Огуту, отношения Кении с Россией «плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от Запада, продолжает помогать с продовольствием беднейшим странам Африки и Азии.
Также президент РФ отметил, что Россия в ближайшие месяцы готова бесплатно передать нуждающимся странам порядка 260 тысяч тонн удобрений.
Кроме того, Минобрнауки России поручено провести научные исследования об истории зарождения, развития и последствий колониальной политики европейских государств на Африканском и других континентах.
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