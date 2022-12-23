Москва, 23 декабря, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем, заявил посол этой страны в Москве Бенсон Огуту.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Таким образом он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего, что поддерживающие Россию жители Африки якобы «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент РФ Владимир Путин».

По словам Огуту, отношения Кении с Россией «плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад».

«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от Запада, продолжает помогать с продовольствием беднейшим странам Африки и Азии.

Также президент РФ отметил, что Россия в ближайшие месяцы готова бесплатно передать нуждающимся странам порядка 260 тысяч тонн удобрений.

Кроме того, Минобрнауки России поручено провести научные исследования об истории зарождения, развития и последствий колониальной политики европейских государств на Африканском и других континентах.

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