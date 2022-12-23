Москва, 23 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Руководителя группы военных советников, экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина не могут отправить в Москву из Ростова-на-Дону, где ему оказывали медицинскую помощь после ранения. Об этом сообщает 23 декабря телеграм-канал Don Mash.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту

«Дмитрий Рогозин в тяжёлом состоянии. Его не могут отправить из военного госпиталя в Москву из-за непогоды», — говорится в сообщении.

Рогозина 22 декабря доставили в военный госпиталь в Ростове с ранением позвоночника. Он находится в сознании, может говорить и ходить, но врачи считают его состояние тяжёлым. При проведении операции в Ростове пациенту пришлось бы провести там не менее недели.

Самолёт должен был утром забрать его в Москву, но столица не может принять борт из-за нелётной погоды.

Ранее помощник Рогозина сообщил журналистам, что ни донецкие, ни ростовские врачи не решились на сложную операцию. В позвоночник Рогозину попал металлический осколок, по поводу его извлечения необходимо собрать консилиум столичных врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко пострадали при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Предположительно, ВСУ обстреляли здание из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства. Два человека погибли, ранения получили ещё шестеро, в том числе глава администрации Горловки Иван Приходько.

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