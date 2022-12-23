Москва, 23 декабря, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Фигуристка Александра Трусова отказалась от участия в проходящем в Красноярске чемпионате России, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

(сс) David W. Carmichael Александра Трусова

Отмечается, что фигуристка снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Напомним, женские соревнования в одиночном катании на чемпионате России стартуют 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми проверяемыми на допинг фигуристами в 2022 году стали Александра Трусова и Марк Кондратюк. Всего за 10 месяцев РУСАДА протестировало 38 российских фигуристов.

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