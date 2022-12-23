Ярославль, 23 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Комиссия по координации деятельности по противодействию коррупции в Ярославской области при губернаторе области обсудила итоги работы в 2022 году.

Поесс-служба правительства Ярославской области Совещание по противодействию коррупции в правительстве Ярославской области

Как рассказал руководитель управления по противодействию коррупции правительства области Денис Курицын, работа строилась в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Особое внимание уделялось профилактике коррупционных правонарушений среди государственных и муниципальных служащих. Активно внедрялся институт предостережения о недопустимости совершения коррупционных правонарушений. Проходило повышение квалификации и обучение сотрудников органов власти, которые участвуют в противодействии коррупции.

С докладом о работе по профилактике коррупционных правонарушений выступил и. о. директора регионального департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Юрий Болдырев. Он отметил, что жилищный и лицензионный контроль входит в пятерку видов деятельности, на которые приходится основной объем проводимых надзорных мероприятий. Одной из важных составляющих реализации антикоррупционной политики в департаменте является прозрачность процедур и устранение административных барьеров.

В 2023 году правительство Ярославской области продолжит работу по противодействию коррупции.