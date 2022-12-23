Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Неустойчивая погода с оттепелью после снегопадов привела к образованию наледи на крышах Петербурга, не убранных от снега. Это создало угрозу прохожим, на которых всё чаще падают смёрзшиеся глыбы. О новых случаях падения льда на людей сообщают петербургские СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

По данным «Фонтанки», с дома №29 по 18-й линии Васильевского острова на голову 66-летней женщины 22 декабря упала глыба льда. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Здание, с которого упал лёд, принадлежит частному бизнес-центру. Его представители должны связаться с потерпевшей для урегулирования претензий.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», в тот же день у дома №44 по Лиговскому проспекту в Центральном районе наледь упала на 21-летнего прохожего. Молодого человека доставили в Мариинскую больницу, которую он покинул после оказания медпомощи.

Днем ранее, 21 декабря, в Приморском районе Петербурга у дома 17 по улице 1-я Никитинская глыба льда упала на голову 60-летнего мужчины. Его доставили в Елизаветинскую больницу с травмой теменной области.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря от падения наледи с козырька крыши дома 68 корпус 1 по проспекту Просвещения телесные повреждения получила женщина 1958 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).