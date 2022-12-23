Донецк, 23 декабря, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Киевские боевики за сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 23 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Боевик ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении ВСУ совершили 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 мм, минометов 120 мм, на горловском — 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при обстреле киевскими боевиками поселка Луганское в Донецкой Народной Республике.

Также отметим, что в ночь на 22 декабря гостиница, в которой находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и ряд других лиц, была обстреляна из РСЗО, было выпущено, предположительно, пять ракет.

Два человека погибли, еще несколько, включая Рогозина, получили ранения. Ему оказывают помощь в госпитале Ростова-на-Дону.