Москва, 23 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Поставки Соединенными Штатам Киеву комплексов ЗРК Patriot приведут к переброске американских истребителей на Украину, считает член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

По его словам, комплексы Patriot будут защищать украинские аэродромы, поставки данных ЗРК приведут к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Это станет новым этапом эскалации в конфликте, считает академик.

При этом обучение боевиков ВСУ управлению комплексами Patriot займет несколько месяцев, однако Пентагон может ускорить процесс и привлечь людей, имеющих опыт боевого использования данных ЗРК.

«Эти специалисты или будут объявлены демобилизованными из армии и действовать в составе каких-то ЧВК, или будут добровольцами», — сказал Бартош в беседе с ura.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден в ходе визита украинского коллеги Владимира Зеленского заверил, что Штаты и в дальнейшем будут укреплять ВСУ, в том числе и их противовоздушную оборону.

Говоря о ракетных комплексах Patriot, Байден заявил, что Штаты не только дадут их киевскому режиму, но и обучат украинских боевиков правильно их использовать.

Читайте также: Путин: ПВО Patriot являются устаревшими системами, хуже С300