Российский академик назвал цель поставок США комплексов Patriot Украине
Академик Бартош: поставки Patriot Киеву приведут к переброске американских истребителей на Украину
Москва, 23 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Поставки Соединенными Штатам Киеву комплексов ЗРК Patriot приведут к переброске американских истребителей на Украину, считает член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.
По его словам, комплексы Patriot будут защищать украинские аэродромы, поставки данных ЗРК приведут к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Это станет новым этапом эскалации в конфликте, считает академик.
При этом обучение боевиков ВСУ управлению комплексами Patriot займет несколько месяцев, однако Пентагон может ускорить процесс и привлечь людей, имеющих опыт боевого использования данных ЗРК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден в ходе визита украинского коллеги Владимира Зеленского заверил, что Штаты и в дальнейшем будут укреплять ВСУ, в том числе и их противовоздушную оборону.
Говоря о ракетных комплексах Patriot, Байден заявил, что Штаты не только дадут их киевскому режиму, но и обучат украинских боевиков правильно их использовать.
Читайте также: Путин: ПВО Patriot являются устаревшими системами, хуже С300