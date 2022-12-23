Вашингтон, 23 декабря, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Поправка об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины одобрена Сенатом Конгресса США, сообщил старший политический советник Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сенат США только что единогласно проголосовал за отправку изъятых активов олигархов на Украину»,— написал Массаро.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее предложил добавить такую поправку в проект бюджета на 2023 год. По мнению сенатора, доходы от замороженных активов олигархов или других организаций, попавших под антироссийские санкции, должны была направлены «народу Украины».

Инициативу также должна рассмотреть палата представителей Конгресса США.

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