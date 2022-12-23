Ярославль, 23 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Число впервые приехавших в Ярославскую область мигрантов в 2022 году выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Информация об этом прозвучала на заседании Координационного совета по вопросам межнациональных отношений при губернаторе области.

Пресс-служба правительства Ярославской области Заседание совета по межнациональным отношениям правительства Ярославской области

Координационный совет обсудил актуальные вопросы повышения уровня социальной и культурной адаптации мигрантов. За 11 месяцев 2022 года в регионе встали на миграционный учет 78 тысяч человек. Из них первично в регион въехали порядка 28 тысяч граждан.

«Ярославская область привлекательна для иностранных мигрантов, в том числе трудовых, так как в целом ряде сфер качество жизни в регионе опережает среднероссийский уровень, — отметил советник губернатора по национальным вопросам Дмитрий Соловьев. — В настоящее время межнациональная ситуация в регионе характеризуется как устойчивая. Уровень противоречий между коренным населением и представителями разных национальностей, прибывающими в Ярославскую область, невысок».

В правительстве области сообщили, что наиболее многочисленная категория прибывающих в регион граждан — это иностранные трудовые мигранты. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Украины. Они работают в обрабатывающем производстве, строительстве, торговле, сельском хозяйстве, общепите, в гостиничном секторе. Представители других государств составляют около 2% регионального рынка труда.

Участники совещания обсудили меры повышения социальной и культурной адаптации мигрантов. Крупным работодателям совет рекомендовал активнее включать иностранных сотрудников в корпоративную культуру, вводить для них систему наставничества, а также обеспечить памятками по вопросам гражданства, миграционного учета и так далее.