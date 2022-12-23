Москва, 23 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января, сообщили 23 декабря в Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Так, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Росавиация закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства юга и центра России из-за спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

Ранее в Росавиации заявили, что прямые авиарейсы из России на сегодняшний день осуществляются в 22 страны.

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