Ярославль, 23 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2022 году в сельских районах построили 14 новых медицинских учреждений. Как сообщает пресс-служба правительства региона, начали работу фельдшерские пункты, амбулатории и поликлиника.

Пресс-служба правительства Ярославской области Новый фельдшерско-акушерский пункт

«Важно, что все они находятся в сельской местности. В следующем году построим еще больше медучреждений. В планах — 16 ФАПов и амбулатория», — рассказал на своих страницах в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В декабре начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт в Новом селе Большесельского района. Он будет обслуживать почти 350 жителей ближайших деревень. ФАП подключен к интернету, что позволяет медику вести электронные амбулаторные карты, больничные и так далее.

Помимо строительства новых медучреждений, правительство области модернизирует и уже существующие больницы, поликлиники и ФАПы.

«По программе модернизации первичного звена здравоохранения закупаем оборудование и транспорт для наших лечебных учреждений. В 2022 году уже поставлено и введено в эксплуатацию 477 единиц медицинского оборудования», — сообщила заместитель председателя правительства Ярославской области Лариса Андреева.

Кроме того, для врачей в текущем году власти купили 26 новых автомобилей.